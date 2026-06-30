Costa de Marfil vs Noruega: Sigue AQUÍ partido por dieciseisavos del Mundial minuto a minuto

El Dallas Stadium es el escenario del atractivo partido que juegan Costa de Marfil y Noruega, dos selecciones que dejaron una buena impresión en la fase de grupos.

Costa de Marfil y Noruega juegan un atractivo partido este martes, enfrentándose por una nueva llave de los dieciseisavos de final del Mundial.

Los Elefantes vienen de ser segundos en su grupo, dejando buenas impresiones al caer solamente con Alemania en el último minuto.

Por la otra vereda están Los Vikingos, quienes cayeron ante Francia en el cierre de la fase de grupos en un choque en el que guardaron a figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard.





Hora del partido entre Costa de Marfil y Noruega

El duelo de los africanos contra el cuadro europeo comienza a las 13:00 horas de Chile de este martes 30 de junio.

El escenario en esta ocasión es el Dallas Stadium de Estados Unidos, recinto en el que se espera una gran cantidad de público.

Costa de Marfil vs Noruega: Sigue AQUÍ el partido

El encuentro de Costa de Marfil contra Noruega puedes seguirlo ONLINE y GRATIS acá con el minuto a minuto.