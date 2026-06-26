Noruega vs Francia | Mejores momentos y compacto del partido por el Mundial

Francia derrotó con autoridad a Noruega y cerró la fase de grupos con campaña perfecta, asegurando el liderato del Grupo I gracias a una brillante actuación de Ousmane Dembélé.

Francia goleó 4-1 a Noruega en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026 y selló su clasificación a los dieciseisavos de final como líder invicto de la zona.

Los Azules se impusieron en un duelo con otra selección que llegaba al Estadio Boston con campaña perfecta, gracias al triplete estelar de Ousmane Dembélé (7’, 20’ y 32’).

La selección noruega intentó reaccionar con el descuento de Thelo Aasgaard a los 21 minutos, pero nunca logró frenar el ritmo de la escuadra francesa, que cerró el partido con un último gol de Désiré Doué al 90+4’.