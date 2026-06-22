“Desde que moriste, estoy vacío”: La conmovedora carta de la figura del Mundial 2026 a su hermana fallecida

Yan Diomande prometió mantener vivo el recuerdo de Roxane. “Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero”, contó el jugador de Costa de Marfil.

Uno de los talentos que ha sorprendido en lo que va del Mundial 2026 es el de Yan Diomande. Pero detrás del jugador, existe una historia marcada por la pérdida y la superación.

En las últimas jornadas, el delantero marfileño conmocionó al mundo tras publicar una emotiva carta dedicada a su hermana Roxane, quien falleció a los 15 años en extrañas circunstancias.

A través de un escrito en la plataforma The Players’ Tribune, el atacante repasó su infancia en Abiyán, los sacrificios familiares y el vacío que dejó la temprana muerte de quien fuese un pilar clave en su carrera.





“Tenías 10 años y ya eras mi agente”

El delantero evocó los años más humildes de su infancia en Costa de Marfil, cuando “25 personas dormían en una casa”. “No sabíamos si éramos ricos o pobres. Solo conocíamos la felicidad“, describió.

También recordó cómo Roxane impulsaba su disciplina mientras ambos eran apenas unos niños. “Tenías 10 años y ya eras mi agente“.

“¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando”, les decía ella a los amigos del barrio cuando abandonaban el fútbol.

En la sentida carta, Diomande confesó que fue su hermana quien más creyó en él. “Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían”.

“Desde que moriste, estoy vacío”

La parte más dura de la carta llega al recordar el momento en que recibió la noticia de su muerte. Roxane falleció a los 15 años, poco después del debut profesional del futbolista.

“Tu hermana se ha ido”. Así comenzó la llamada que cambió su vida para siempre. Segundos después escuchó otra frase difícil de olvidar: “Ella murió”.

El atacante reveló que aún no encuentra respuestas. “Quizás fueron celos. Quizás es algo que sucede en nuestro país. Quizás podría haberte protegido. No lo sé“.

“Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío“, confesó.

“Todo lo que hago en un campo de fútbol, es por ti”

Lejos de paralizarlo, el dolor se convirtió en un motor para el delantero que sueña con clasificar a segunda ronda con Costa de Marfil. “Lo único que puedo hacer es usar el dolor para esforzarme más y lograr todo lo que soñamos“, afirmó.

Cabe recordar que Los Elefantes mantienen altas probabilidades de seguir avanzando en la cita planetaria, puesto que les bastaría solo un triunfo ante Curazao en la última fecha.

Antes de viajar al Mundial, Diomande mantiene en su memoria la presencia de Roxane: “Todo lo que hago en un campo de fútbol es por ti”. Una frase que resume el sentido de toda la carta.

El cierre tiene forma de promesa. “Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento”. El goleador de Costa de Marfil juega el Mundial, pero también una historia de amor fraternal que trasciende el fútbol.