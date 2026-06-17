Colombia vs Uzbekistán: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Colombia debuta en el Mundial 2026 con una interesante prueba ante Uzbekistán, rival al que se enfrenta en el Estadio Azteca por el Grupo K.

Colombia salta a la cancha este miércoles para su esperado estreno en el Mundial 2026, chocando por la primera fecha de la fase de grupos ante Uzbekistán.

En su séptima participación en una cita planetaria, Los Cafeteros pretende dar que hablar de la mano de jugadores como Luis Díaz (Bayern Múnich) y su capitán James Rodríguez (Minnesota United).

Su rival en el debut son los Lobos Blancos, dirigidos por el recordado ex futbolista Fabio Cannavaro que confía en su fortaleza física para sorprende en el Grupo K que completan Portugal y República Democrática del Congo.





Colombia vs Uzbekistán por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Colombia ante Uzbekistán será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que tendrás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver de forma online y gratis este cotejo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Colombia vs Uzbekistán GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Colombia vs Uzbekistán?

El compromiso de los pupilos de Néstor Lorenzo contra el elenco asiático inicia a las 22:00 horas de Chile de este miércoles 17 de junio, disputándose en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La previa la puedes disfrutar a partir de las 21:00 horas con datos, formaciones y mucho más.