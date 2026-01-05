Club de España se viraliza al usar mismo buzo que Nicolás Maduro detenido: Generó ola de reacciones - Chilevisión

Una de reacciones generó el video publicado por el Mallorca de España, club que mostró que sus jugadores usaron un buzo similar que ocupó Nicolás Maduro en su detención.

El presidente de Venezuela fue capturado el pasado 3 de enero por Estados Unidos, siendo trasladado a Nueva York para ser enjuiciado.

En una de las primeras fotos compartidas por el gobierno norteamericano se vio al mandatario usando una tenida gris, con los ojos cubiertos y sosteniendo una botella de agua.

Mallorca utiliza buzo similar al de Nicolás Maduro y se vuelve viral

En una llamativa coincidencia, los jugadores del elenco hispano fueron captados usando una tenida parecida en la previa de su último encuentro.

La cuenta oficial del Mallorca subió este domingo un video de la llegada del plantel para el partido ante el Girona por la liga local, el cual terminaron perdiendo 2-1.

La gran diferencia radica en el escudo de la institución, el cual se ubica al costado derecho del polerón

El registro pasó inadvertido por los usuarios que repletaron de comentarios la publicación, donde muchos recordaron a Juan Arango, histórico ex seleccionado venezolano que jugó en el Mallorca.

Mira el video acá