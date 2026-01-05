Tragedia en el fútbol: Encuentran cuerpo de entrenador tras naufragio en Indonesia - Chilevisión

Autoridades de Indonesia confirmaron este fin de semana el hallazgo del cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B que desapareció en el naufragio de una embarcación.

El estratega español fue visto por última vez el 26 de diciembre del 2025, donde disfrutaba de un paseo junto a parte de su familia.

De acuerdo a medios internacionales, equipos de búsqueda localizaron días atrás el cuerpo de la hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño.

La pareja del ex futbolista, al igual que una de sus hijas, fueron rescatadas con vida tras el fatal accidente, manteniendo los intentos por dar con el paradero otros dos hijos.

Quién es Fernando Martín, fallecido entrenador del Valencia Femenino

Nacido en agosto de 1981, Fernando Martín fue un futbolista profesional que pasó por diferentes clubes de su país, entre los que está el Cultural Leonesa, Alcoyano y Cartagena.

Tras retirarse en 2016, inició su carrera como entrenador y en 2025 llegó a asumir al Valencia Femenino B, cuadro que busca promover jugadores para el elenco principal.

Su cariño por el cuadro Ché era muy grande, teniendo en cuenta que nació en la ciudad y que estuvo en las inferiores en su niñez.