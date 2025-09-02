Club desvincula a juveniles tras foto con actriz de películas para adultos y desata polémica en Brasil - Chilevisión

Un verdadero escándalo se generó en el Atlético Goianiense tras la desvinculación de tres futbolistas de sus inferiores, quienes se sacaron una foto con una actriz de películas para adultos en Brasil.

La dirigencia decidió sacar a los juveniles por posar con Elisa Sanches, la que se dio en un aeropuerto mientras los jugadores viajaban a disputar un partido.

Los jóvenes pertenecían a la Sub 17 del Dragao, uno de los clubes más reconocidos del estado de Goias y que ha llegado a jugar semifinales de la Copa Sudamericana el 2022.

Goianiense se defiende tras desvinculación de jugadores

De acuerdo a lo informado por Globo Esporte, la dirigencia negó de manera categórica que la salida de los jóvenes sea por la imagen publicada en redes sociales.

Un directivo aseguró al citado medio que la desvinculación se dio por "criterios de rendimiento técnico", recalcando que otros tres jugadores también fueron finiquitados.

La reestructuración se debería a los malos resultados en la categoría, donde actualmente ocupan el último lugar de la tabla de posiciones con solamente 3 puntos en 16 fechas.

Sanches, que no se ha referido al caso, es una reconocida actriz de cine para adultos y una fanática de fútbol, revelando su deseo de convertirse en árbitra.

De hecho, ya se inscribió para hacer el curso en Río de Janeiro, donde espera tener la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños.