Millonario compra conocido club y pone a cargo a su hija de 23 años: La historia que sorprende a Italia - Chilevisión

Sorpresa causó la designación de una joven de 23 años como nueva presidenta del Ternana, club que milita en la Serie C de Italia.

Se trata de Claudia RIzzo, quien asumirá el desafío de liderar el proyecto del cuadro que está entancado en la tercera división del país.

La nueva mandamás del Rossoverdi asumió la semana pasada, señalando en su primera declaración que "es un honor y una responsabilidad" el tomar las riendas de la institución.

Claudia Rizzo, la hija de un millonario que asumirá en el Ternana

Claudia Rizzo llegó a ese puesto por decisión de su padre Gianluigi Rizzo, quien compró hace poco más de un mes el club.

El empresario es uno de los más importantes de Italia en la producción de aceite de oliva, decidiendo incursionar en el mundo del fútbol.

Debido a estas labores, optó por colocar a su hija como líder de la dirigencia, lo que la convierte en la única presidenta de todos los equipos profesionales del país.

El Ternana cuenta actualmente con un chileno en su plantel: Marcelo Orellana, volante ofensivo que ya ha jugado ocho partidos en la presente temporada.

Además, este fue el primer elenco de Luis Jiménez en Europa tras salir de Palestino, llegando a jugar casi un centenar de encuentros.