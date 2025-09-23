La respuesta de Disley Ramos a profunda reflexión de Luis Jiménez en redes: Generó ola de comentarios - Chilevisión

Luis Jiménez llamó la atención de sus seguidores al publicar una sentida reflexión sobre su presente, provocando la respuesta de Disley Ramos.

En sus redes sociales, el ex futbolista afirmó que "la vida te enseña que no se trata de lo que falta. Sino de valorar lo que queda".

"Han caído proyectos, se han ido amistades, pero aprendí que todo pasa por algo. Cada caída es un aprendizaje", afirmó en Instagram.

En la publicación, que va acompañada de dos fotos y un video junto a un gato, el Magó agradeció "a quienes están a mi lado con más fuerza que nunca, Ustedes son un regalo".

Finalmente, el otrora mediocampista apuntó a que está "listo para crear cosas inmensas".

Disley Ramos responde a mensaje de Luis Jiménez

El mensaje de Jiménez tuvo respuesta de parte de Disley Ramos, a quien conoció en un reality este año e iniciando un mediático romance.

"Ouw te Miau", contestó la influencer nacional, interacción que generó una de reacciones de parte de los seguidores del ex futbolista.

Si bien muchos cuestionaron al otrora jugador profesional, hubo algunos que lo respaldaron y aseguraron que son decisiones personales.

Mira el mensaje acá