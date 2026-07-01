¿Celebración empañada? México podría recibir dura sanción tras eliminar a Ecuador por esta razón

Tras el triunfo ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la selección mexicana podría sufrir una dura sanción a causa de sus hinchas. Los detalles a continuación.

La celebración por la clasificación a los octavos de final del Mundial podría verse empañada para México, esto producto de que la FIFA habría lanzado una dura advertencia.

Luego de su victoria 2-0 contra Ecuador, se habrían viralizado imágenes de hinchas mexicanos insultando a los seguidores de la selección ecuatoriana antes, durante y después del partido.

Situación que habría quedado aún más en evidencia luego de que el plantel de los sudamericanos saliera a calentar en la cancha y se escucharan gritos desde las gradas del Estadio Azteca.

⚠️🇪🇨🇲🇽 Los periodistas ecuatorianos fueron AGREDIDOS POR LOS HINCHAS MEXICANOS. Le tiraban cerveza desde arriba y les PEGARON CON UN VASO EN LA CARA en el vivo. ‼️ pic.twitter.com/rLVmGzTNq0 https://t.co/txvvwPFobd — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

Posible sanción de la FIFA

De acuerdo al artículo 15° del Código Disciplinario de la FIFA, los hinchas habrían representado una clara infracción a la norma, la cual sanciona agravios contra rivales por insultos xenofóbicos, racistas, homofóbicos, entre otros que ofendan la integridad de los involucrados.





Al respecto, la organización podría aplicar multas que ascienden hasta los 200 mil dólares e incluso una reducción del aforo en partidos oficiales, dependiendo de los resultados que arroje una eventual investigación.

Hasta el momento, no existe una apertura de un expediente disciplinario en contra de la Federación Mexicana de Fútbol por lo ocurrido.

En medio de esto, el plantel de La Tri se prepara para el choque por la ronda de los 16 mejores frente a Inglaterra que se jugará el domingo 5 de julio.