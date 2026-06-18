Canadá vs Qatar | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial
Qatar sufrió de principio a fin y terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Homan El-Amin y Assim Madibo.
Canadá logró una histórica actuación frente a Qatar y se impuso por goleada 6-0 en el segundo partido del Grupo B del Mundial 2026.
Los anfitriones se pusieron arriba en el marcador gracias a los goles de Cyle Larín (16′), Jonathan David (29′, 45+3′ y 90+2′), Nathan Saliba (64) y el autogol de Mohammed Manai (77′).
La cuota triste del partido llegó a los 53′, cuando Ismael Koné tuvo que abandonar el campo de juego tras terrible fractura.