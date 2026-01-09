Camerún vs Marruecos: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Africana de Naciones - Chilevisión

Camerún y Marruecos se enfrentan este viernes en un esperado partido, chocando por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Los Leones Indomables vienen de un sufrido triunfo contra Sudáfrica en octavos de final, apostando a dar el golpe y seguir con vida en la cita continental.

Por el otro lado están los anfitriones del torneo, quienes sueñan con darle una alegría a su gente de la mano de Brahim Díaz, delantero del Real Madrid.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Camerún vs Marruecos?

El partido de Camerún ante Marruecos, válido por los cuartos de final de la Copa Africana, será transmitido en vivo y online por Claro Sports.

Esta señal emitirá gratis el esperado choque en sus plataformas digitales. Para poder verlo, tienes que ingresar a su canal de YouTube.

Hora del partido entre Camerún y Marruecos por la Copa Africana de Naciones

El compromiso entre los dirigidos por David Pagou y Los Leones del Atlas inicia a las 16:00 horas de Chile de este viernes 9 de enero.

El estadio para este esperado cruce de gigantes es el Moulay Abdellah de Rabat, recinto con capacidad para recibir a 69 mil hinchas.