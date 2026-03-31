Bosnia vs Italia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por repechaje al Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina recibe a Italia en un épico partido por el repechaje al Mundial 2026. La Azzurra sueña con imponerse en condición de visitante y evitar un nuevo fracaso.

Bosnia y Herzegovina e Italia juegan este martes su última chance de estar en el Mundial 2026, enfrentándose por el esperado repechaje europeo.

Los Dragones vienen de vencer en un tremendo encuentro a Gales en la etapa anterior, imponiéndose en los lanzamientos penales y soñando con clasificar a la cita planetaria.

Por su parte, la Azzurra superó a Irlanda del Norte en la misma instancia y aspira a evitar un nuevo fracaso que le impidió estar en los dos anteriores certámenes internacionales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Bosnia vs Italia?

El partido de Bosnia y Herzegovina ante Italia, válido por el repechaje al Mundial 2026, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este tremendo compromiso de manera online. Para eso, tienes que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Bosnia e Italia por el repechaje al Mundial 2026

El encuentro del elenco capitaneado por Edin Dzeko contra los italianos comienza a las 15:45 horas de Chile de este martes 31 de marzo.

El recinto para el cotejo es el Bilino Polje de Zenica, Bosnia y Herzegovina, recinto en el que se esperan cerca de 15 mil habitantes y en el que se espera un gran ambiente.