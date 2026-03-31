Repechaje Mundial 2026: Cómo se define el clasificado si Bolivia empata ante Irak

La Verde se jugará su clasificación a la cita planetaria contra Los Leones de Mesopotamia, encuentro que tiene paralizado a todo el país.

Uno de los partidos más importantes de su historia jugará Bolivia este miércoles, día en que se medirá a Irak por el repechaje al Mundial 2026.

La Verde está a solamente un paso de retornar a una cita planetaria tras 32 años, situación que tiene paralizado a todo el país.

Cabe recordar que el duelo es a partido único, donde el ganador avanza a la fase de grupos del certamen internacional y el perdedor quedando completamente eliminado.





¿Qué pasa si Bolivia empata ante Irak?

En caso de que el duelo entre altiplánicos y asiáticos finalice en empate, el reglamento indica que se jugarán un alargue de dos tiempos de 15 minutos.

Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá vía lanzamientos penales con los arqueros pasando a ser los factores determinantes.

Cabe recordar que el vencedor de este cruce irá al Grupo I del Mundial, enfrentando nada menos que a Francia, Noruega y Senegal.

Hora del partido entre Bolivia e Irak

El choque de Bolivia contra Los Leones de Mesopotamia está fijado para las 00:00 horas de Chile de este miércoles 1 de abril (medianoche del martes 31 de marzo).

El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, México, donde se espera un gran marco de público.