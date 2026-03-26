Italia vs Irlanda del Norte: Hora y dónde ver EN VIVO partido repechaje al Mundial 2026

Italia se mide a Irlanda del Norte por el repechaje europeo al Mundial 2026, partido que se juega ante una multitud en Bérgamo.

Italia e Irlanda del Norte protagonizan uno de los partidos más esperados por el repechaje europeo, enfrentándose este jueves en su ruta hacia el Mundial 2026.

La Azzurri llega a esta fase por ser segundo de su grupo en las Eliminatorias UEFA, apostando a eliminar todos los fantasmas que le impidieron clasificar a las anteriores dos citas planetarias.

La llave es a un solo encuentro, donde el ganador accederá a la última etapa a disputarse la próxima semana y el perdedor quedando sin chaces de jugar el certamen.





¿Dónde ver EN VIVO el partido Italia vs Irlanda del Norte?

El partido de Italia ante Irlanda del Norte, válido por el repechaje al Mundial 2026, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este esperado cruce de manera online. Para esto, tienes que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Italia e Irlanda del Norte por repechaje al Mundial 2026

El compromiso de los dirigidos por Gennaro Gattuso contra el Ejército Verdiblanco comienza a las 16:45 horas de Chile de este jueves 26 de marzo.

El estadio en esta oportunidad es el New Balance Arena de Bérgamo, recinto en el que se esperan más de 20 mil hinchas.