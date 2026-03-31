Bolivia vs Irak: Hora y dónde ver EN VIVO partido por repechaje al Mundial 2026

Bolivia se mide a Irak en el esperado partido por el repechaje internacional. En caso de ganar, La Verde clasificará al Mundial tras 32 años.

Bolivia juega uno de los partidos más importantes de su historia, enfrentando a Irak por esperado partido de repechaje al Mundial 2026.

Tras la gran victoria sobre Surinam la semana pasada, La Verde se juega todas sus cartas para vencer al conjunto asiático y clasificar a la cita planetaria tras 32 años.

El rival en esta oportunidad son los Leones de Mesopotamia, ubicados 59° en el Ranking FIFA que sueñan con imponer su físico y acceder al ansiado certamen.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Bolivia vs Irak?

El partido de Bolivia ante Irak, válido por el repechaje al Mundial 2026, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá el esperado encuentro de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Bolivia e Irak por repechaje al Mundial

El compromiso de los dirigidos por Óscar Villegas contra el cuadro de Asia inicia a las 00:00 horas de Chile de este miércoles 1 de abril.

El escenario es el Estadio BBVA de Monterrey de México, mientras que el árbitro designado es el salvadoreño Iván Barton.