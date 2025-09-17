Bayern Múnich vs Chelsea: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Bayern Múnich choca este miércoles ante el Chelsea, partido que marca el estreno de ambos en la fase de liga de la Champions League.

Los Bávaros tienen un duro desafío frente al cuadro londinense, actual campeón del Mundial de Clubes que apuesta a llegar a instancias definitivas en el torneo continental.

En busca de eso, la dirigencia apostó fuerte y contrató a figuras como Estevao, Jaime Bynoe-Gittens y el argentino Alejandro Garnacho, este último contratado desde el Manchester United por más de 50 millones de dólares.

Cómo ver el partido del Bayern Múnich vs Chelsea EN VIVO y ONLINE

El partido del Bayern Múnich ante el Chelsea por la Champions League será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este esperado compromiso por la fase de liga será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +.

Hora del partido entre Bayern Múnich y Chelsea por la Champions League

El encuentro de los alemanes contra el cuadro inglés comienza a las 16:00 horas de Chile de este miércoles 17 de septiembre.

El estadio que recibe el gran duelo es el Allianz Arena de Múnich, mientras que el árbitro desginado fue el español José María Sánchez Martínez.