Barcelona vs Newcastle: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Champions League - Chilevisión

Barcelona se mide al Newcastle este miércoles en la esperada revancha por la Champions League, buscando liquidar la llave de octavos de final.

Los Catalanes rescataron en la agonía un empate frente a los ingleses en la ida, duelo que terminó 1-1 con un tanto de penal de Lamine Yamal en los descuentos.

Teniendo en cuenta esto, el Blaugrana apuesta a hacerse de local y sacar del camino a Las Urracas para seguir con vida en el torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Barcelona vs Newcastle?

El partido del Barcelona ante el Newcastle, válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá de forma online este duelo. Para eso, tienes que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Barcelona y Newcastle por la Champions League

El compromiso del elenco español contra los británicos inicia a las 14:45 horas de Chile de este miércoles 18 de marzo.

El escenario es el mítico Estadio Camp Nou, mientras que el árbitro designado fue el francés François Letexier.