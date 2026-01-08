Arsenal vs Liverpool: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido clave por la Premier League - Chilevisión

Arsenal y Liverpool protagonizan este jueves uno de los partidos más esperados de la temporada, enfrentándose por una nueva jornada de la Premier League.

Los Gunners buscan aprovechar el traspié del Manchester City y alejarse en el liderato. De ganar, le sacarán 8 puntos de ventaja a su máximo perseguidor.

Por su parte, The Reds quiere dar el golpe y lograr un triunfo importante en una irregular campaña, la que ha incluido cuestionamientos al entrenador Arne Slot.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Arsenal vs Liverpool?

El partido del Arsenal ante el Liverpool, válido por la fecha 21° de la Premier League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Arsenal y Liverpool por la Premier League

El compromiso de los dirigidos por Mikel Arteta contra el elenco de Anfield inicia a las 17:00 horas de Chile de este jueves 8 de enero.

El recinto para este trascendental duelo es el Emirates Stadium, donde se esperan más de 60 mil hinchas.