Quién es Smilla Holmberg, la jugadora por la que el Arsenal tomó drástica decisión al ser presentada - Chilevisión

Smilla Holmberg se transformó en una de las grandes protagonistas del mercado de pases, siendo oficializada esta semana como nueva jugadora del Arsenal.

Más allá de su incorporación, la defensa sueca vivió un desagradable momento al recibir una lluvia de comentarios sexistas al momento del anuncio.

Esta situación obligó al club inglés a bloquear los comentarios en algunas de sus redes sociales, caso que rápidamente se viralizó.

Smilla Holmberg, quién es la nueva incorporación del Arsenal

Nacida en Estocolmo, Holmberg se formó en el Hammarby IF y debutó como profesional en 2022 con solamente 15 años.

Tras jugar más de 50 partidos y ganar tres títulos locales, el Arsenal la fichó con miras a la segunda parte de la actual temporada.

A nivel de selecciones, la zaguera estuvo en la Sub 17 y Sub 19 de Suecia, disputando la última Eurocopa Femenina con 19 años en la que su selección quedó eliminada en cuartos de final.

Pese al incómodo momento de su presentación, la joven agradeció el apoyo de la institución de Londres y actualmente se mantiene entrenando en el primer equipo de los Gunners.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arsenal Women (@arsenalwfc)