Argentina vs Puerto Rico: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido amistoso - Chilevisión

Argentina vuelve a salir a la cancha este martes, enfrentando a Puerto Rico en un amistoso internacional que se juega en Miami.

Tras la victoria por la mínima sobre Venezuela la semana pasada, La Albiceleste se mide al Huracán Azul buscando sumar rodaje de cara al Mundial 2026.

Pensando en este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni cuenta con Lionel Messi y apuesta a darle rodaje a jóvenes futbolistas que pretenden ganarse un lugar como el defensa Lautaro Rivero o el delantero José Manuel López.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Argentina vs Puerto Rico?

El partido de Argentina ante Puerto Rico será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, este amistoso internacional se podrá de manera online por la plataforma de streaming DGO. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Argentina y Puerto Rico por amistoso internacional

El compromiso de los campeones del mundo contra Los Boricuas inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 14 de octubre.

El escenario para el cotejo es el Chase Stadium de Miami, mientras que el árbitro designado fue el estadounidense Armando Villarreal.