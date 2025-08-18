 Vuelve el amarillo: La U presentó su tercera camiseta con un guiño al pasado - Chilevisión
Vuelve el amarillo: La U presentó su tercera camiseta con un guiño al pasado

La prenda, que retoma un color usado por los laicos entre 2012, fue presentada por figuras del plantel femenino y masculino.

Lunes 18 de agosto de 2025 | 12:51

Tratando de dar vuelta la página tras su derrota ante Audax Italiano, La U presentó la que será su tercera camiseta para esta temporada, la que tiene un llamativo color.

Esto porque el amarillo flúor volvió a tomarse la prenda de los laicos, haciendo un guiño a la utilizada entre los años 2012 y 2014.

Además, los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán enfrentar nuevamente a Independiente por Copa Sudamericana, a quienes vencieron 1-0 como locales en el Estadio Nacional.

La nueva camiseta de la U

Presentada por figuras del plantel femenino y masculino, la nueva prenda será la tercera de La U, que cuenta además con la tradicional azul y la roja de visitante.

Los modelos elegidos por la marca alemana fueron Daniela Zamora y Karen Fuentes, del plantel femenino, acompañados por Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano y Rodrigo Contreras.

Por lo pronto no hay noticias de cuándo se usará en cancha, aunque los hinchas ya pueden adquirirla en la página de Adidas.

Mira la camiseta aquí

