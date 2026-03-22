U. Católica vs U. de Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa de la Liga

Los Cruzados reciben al Campanil en un atractivo duelo del fútbol chileno. Revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el partido en vivo.

Este domingo, Universidad Católica enfrenta a Universidad de Concepción en el Claro Arena por la Copa de la Liga.

Los cruzados buscarán liderar el encuentro como local, mientras que el Campanil intentará dar la sorpresa en un duelo clave para ambos en el arranque del torneo.





¿A qué hora juega U. Católica vs U. de Concepción?

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Concepción se disputa este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en Chile.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs U. de Concepción?

El encuentro será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el duelo también se podrá ver de forma online a través de la plataforma de streaming HBO Max, accediendo con una cuenta activa.