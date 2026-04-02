Patricio Yáñez se emociona hasta las lágrimas por deceso de “Pititore” Cabrera: “Un tipo sensacional”

El ex delantero recordó con profundo cariño a su ex compañero en San Luis de Quillota, quien perdió la vida a los 68 años.

Muy emocionado se mostró Patricio Yáñez por la muerte de Víctor “Pititote” Cabrera, ex futbolista que perdió la vida a los 68 años.

Este jueves se comunicó la muerte del histórico delantero nacional, con quien Pato compartió en San Luis de Quillota al formar un tridente letal que completaba Jorge “Pindinga” Muñoz.

En su rol de comentarista en Radio Agricultura, el ex seleccionado nacional no aguantó las lágrimas al referirse a su otrora compañero en Los Canarios.





La emoción de Patricio Yáñez por Víctor “Pititore” Cabrera

Al referirse al deceso, Yáñez se quebró y reconoció estar “triste”, confesando que “me llegó demasiado. El recuerdo que tengo con él es de jugador, de un tipo generoso. Él era capaz de sacarse la comida de la boca, no comer y dártela a ti”.

“No lo veía hace años, sabía de él por amigos. Pero el recuerdo que tengo es demasiado potente. Me cayó. Años en que uno es joven, de verdad. Es una cuestión de un sentimiento sin verlo, sin sentirlo cerca”, añadió.

El actual panelista de programas remarcó que Cabrera “era bueno, buena persona, el mejor de nuestra generación futbolísticamente”.

“Todo el mundo lo quería. Me dio mucha pena, el recuerdo entrañable es de un tipo sensacional. Como jugador era crack”, agregó el otrora atacante, quien recibió el apoyo del resto de los integrantes de la mesa.

Mira el momento acá