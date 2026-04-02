La carrera de Víctor “Pititore” Cabrera, el emblemático goleador que murió a los 68 años

Tras comenzar en San Luis de Quillota, donde formó un tridente inolvidable con Patricio Yáñez y Jorge “Pindinga” Muñoz, el ex delantero pasó por diversos clubes.

El fútbol chileno está de luto con la muerte de Víctor Cabrera, histórico ex futbolista conocido como “Pititore” que brilló en diversos clubes.

El reconocido goleador perdió la vida en su natal Quillota a los 68 años, siendo encontrado sin vida en su hogar en circunstancias que se están investigando.

Además de su particular apodo, el ex delantero será recordado por su gran capacidad para marcar y por las acrobacias con las que festejaba sus tantos.

Los clubes en los que jugó Víctor “Pititore” Cabrera

La carrera de Cabrera inició en San Luis de Quillota, debutando como profesional en la temporada 1978 en el que rápidamente llamó la atención.

A inicios de la década de los 80, Cabrera formó un tridente inolvidable junto a Patricio Yáñez y Jorge “Pindinga” Muñoz que ilusionaban a toda la ciudad.

Tras su ciclo en Los Canarios, Pititore pasó por Everton de Viña del Mar, Regional Atacama, Colo Colo, Deportes Concepción, La Serena, Unión La Calera y Quintero Unido.

En Los Albos llegó a ganar la Copa Polla Gol en 1985, plantel que tená a Carlos Caszely, Severino Vasconcellos y el arquero Mario Osben, entre otros.

Adicionalmente, el ariete se consagró como goleador de la Segunda División en 1980 y Primera División en 1984.