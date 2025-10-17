Patricio Toledo entrega novedades de su recuperación tras infarto: “El doctor me dijo que...” - Chilevisión

Preocupación generó la situación de Patricio Toledo en el partido "Adiós Capitanes" de Universidad Católica, luego de que se desplorama en pleno encuentro.

En el homenaje a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez el pasado 28 de septiembre, el ex arquero sufrió un infarto agudo de miocardio que lo tuvo cinco días internado.

Afortunadamente, el otrora seleccionado nacional fue dado de alta y se está recuperando en su casa junto a su familia.

Patricio Toledo aborda su recuperación

En conversación con Bolavip, el ex guardameta de 63 años dio detalles de su mejoría y aseguró que ya está trabajando con un kinesiólogo.

Toledo reveló que "el doctor me dijo que el corazón había quedado medio tonto y hay que activarlo. Y de la única manera de activarlo es que yo empezara a hacer unas nuevas pretemporadas así cuando jugaba".

"Ya empecé a hacerla con el kinesiólogo en el gimnasio y todo, y afortunadamente he ido respondiendo bien. Ayer me tocó hacer el esfuerzo físico en la trotadora, así que por lo menos ya empezando a hacer cosas", agregó.

Durante el proceso, el ex portero de Los Cruzados ha sido acompañado por su esposa, Elizabeth Serrano, y sus hijos.