Padre de joven futbolista fallecido en incendio reveló que su hijo presentaba una lesión: “Era un ángel” - Chilevisión

Conmoción causó el fallecimiento de Álvaro Aroca, futbolista amateur que perdió la vida junto a su madre en Penco, una de las comunas más afectadas por los incendios forestales.

El jugador se desempeñaba en el club Lord Cochrane y perdió la vida junto a su madre, Paola Bustamante, y algunas de sus mascotas.

Tras el fatídico suceso, el padre de la víctima, Nelson Aroca, dialogó con Contigo en la Mañana y reveló que su hijo estaba con algunos problemas físicos producto de una lesión.

Habla padre de futbolista amateur fallecido en incendio forestal

El papá de Álvaro Aroca sostuvo en el matinal de Chilevisión: "Comunicar y sensiblizar que no tan solo yo estoy sufriendo. Hay mucha gente acá, todo lo que se perdió en este sector".

"La gente necesita bastante ayuda. No puedo ser mezquino, también la necesito. Yo perdí lo más importante, que es mi señora y mi hijo", agregó.

Sobre la tragedia, Nelson Aroca indicó que "salí y cuando volví ya estaba todo destruido", señalando que su hijo estaba lesionado y que andaba en bastones.

"Le impidió una evacuación rápida su condición. Mi señora decidió quedarse con él para protegerlo y pensando que el lugar más seguro era el baño, y empezaron a mojarse. Tomaron a las mascotas, mis dos perrita y la gata. Murieron ellos todos juntos. Creo que mi señora prefirió proteger a mi hijo", complementó.

El padre del joven de 20 años remarcó que "mi hijo para mí era un ángel. Me entregó alegrías y satisfacciones a todo nivel, en el ámbito deportivo y de la universidad a sus 20 años".

"Era muy querido, apreciado y respetado, además de cariñoso y solidario con todo el mundo", añadió.