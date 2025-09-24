 Luto en el fútbol chileno: Murió Héctor Roco, histórico ex futbolista de Unión San Felipe - Chilevisión
Luto en el fútbol chileno: Murió Héctor Roco, histórico ex futbolista de Unión San Felipe

Apodado como "Cabezón" por sus cercanos, el recordado ex defensa perdió la vida a los 60 años en el Hospital San Camilo de San Felipe.

Miércoles 24 de septiembre de 2025 | 12:01

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Héctor Roco Lucero, histórico jugador de Unión San Felipe que murió a los 60 años.

Información preliminar indicó que el ex futbolista perdió la vida producto de un paro cardíaco en el Hospital San Camilo, en el Valle del Aconcagua.

El deceso fue ratificado por la propia Municipalidad de la comuna, quienes lamentaron la noticia y enviaron las condolencias a sus cercanos y amigos.

La carrera de Héctor Roco, uno de los emblemas de Unión San Felipe

Roco fue un recordado defensa que pasó por Unión Española, Naval de Talcahuano y Everton de Viña del Mar, además de ser un histórico de Unión San Felipe.

De hecho, el ex zaguero ascendió con el cuadro aconcagüino a Primera División en 1998 y 2000 y ejerció una importante labor en el fútbol formativo una vez retirado.

El apodado "Cabezón" fue el entrenador del primer equipo que cayó en la liguilla de la Primera B ante Melipilla la temporada 2020, la que fue la última vez que el club de sus amores estuvo cerca de retornar a la máxima categoría.

El otrora zaguero también fue parte de una antigua Selección Chilena "B" que disputó un torneo en 1987 en Asia.

