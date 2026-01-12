Giro en la carrera de Paulo Garcés: El sorpresivo club por el que fichó a los 41 años - Chilevisión

El reconocido arquero nacional Paulo Garcés dio un sorpresivo giro en su carera, fichando por Buenos Aires de Parral de la Tercera B.

El Halcón de 41 años decidió dejar el profesionalismo, aunque no cuelga los guantes y arriba al cuadro de su ciudad natal que milita en la quinta categoría del fútbol chileno.

"Su llegada no solo fortalece nuestro arco, sino que impulsa un sueño colectivo, crecer, competir y avanzar con convicción hacia el profesionalismo", indicó la institución en sus redes sociales.

Paulo Garcés, de jugar en los tres grandes a recalar en la Tercera B

Garcés recala en el cuadro del Maule luego de disputar la temporada 2025 en Unión San Felipe, donde fue titular indiscutido en la constante lucha por evitar el descenso en la Primera B.

Anteriormente, el meta pasó por Universidad Católica, Deportes Puerto Montt, Lobos BUAP de México, Everton, La Calera, Universidad de Chile, O'Higgins de Rancagua, Colo Colo, Antofagasta, Curicó Unido, San Luis de Quillota y Deportes Valdivia.

En su extensa carrera, el portero obtuvo un total de 9 títulos que incluyen la Copa América 2015 en la que fue convocado por Jorge Sampaoli.

En su etapa por La Roja, el Halcón disputó un encuentro el 2011 en un empate 1-1 ante Estados Unidos, compromiso que fue el último del entrenador Marcelo Bielsa.