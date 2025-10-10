 “Mi miedo más grande es...”: Paulo Garcés revela sus temores ante condición de su hijo - Chilevisión
“Mi miedo más grande es...”: Paulo Garcés revela sus temores ante condición de su hijo

El arquero está casado con Joyce Castiblanco, con quien tiene cuatro hijos, y afirmó temer un gran temor de cara al futuro.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 16:48

Paulo Garcés, arquero de extensa trayectoria del fútbol chileno y campeón de la Copa América con La Roja en 2015, brindó unaíntima entrevista y se refirió a aspectos privados de su vida. 

En conversación con el programa "Máximas" de TNT Sports, el "Halcón" se sinceró sobre uno de sus mayores temores con respecto a uno de sus hijos. 

Cabe señalar que Garcés está casado con Joyce Castiblanco, exintegrante del programa juvenil Yingo, con quien tiene cuatro hijos y uno de ellos está diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Paulo Garcés se sincera y expresa su dolor

"Hasta el día de hoy digo que mi hijo no tiene TEA. No sé si estoy en negación o si sigo pensando que Dios me va a dar esa alegría", partió contando el guardameta. 

Por último, Garcés explicó que este temor se da al mirar hacia el paso de los años y no poder estar siempre junto a su hijo.

"Mi miedo más grande es lo que le depara para el futuro, porque uno no va a estar para siempre. Cómo lo dejo preparado para que se pueda defender solo... Ese es el gran temor que tengo". 

