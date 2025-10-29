“Fue precioso”: El conmovedor gesto de niño que emocionó a Patricio Toledo tras sufrir infarto - Chilevisión

Patricio Toledo, ex arquero de Universidad Católica, habló tras el infarto agudo de miocardio que lo afectó en el partido homenaje "Adiós Capitanes".

El otrora seleccionado nacional se desplomó el pasado 28 de septiembre en el choque de despedida de Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, llegando a pasar cinco días internado en una clínica.

Tras lo ocurrido, el preparador de porteros reconoció en el podcast "Nada Que Perder" que "no me acuerdo de nada", detallando que uno de los doctores le indicó que estuvo "ocho minutos muerto".

Patricio Toledo contó conmovedor gesto de niño tras infarto

En el diálogo con Roberto Cox y Nicolás Cabargas, el ex jugador de 63 años agradeció el apoyo de su familia y de la gente que colaboró en su recuperación, dando a conocer la muestra de cariño más lo emocionó.

"Hay dos cosas que me impresionaron. Está el cariño de la gente del fútbol. Me ha llamado una cantidad de gente increíble, me han escrito unas oraciones y párrafos maravillosos. Y también tengo una (historia) aquí en mi condominio", sostuvo.

Toledo detalló que "un día salí con mi perrita a caminar y en la plaza habían tres chicos jugando a la pelota. Uno estaba con la polera de Católica y con los guantes (de arquero) atajando. De lejos lo veía y cuando atajaba decía: 'Toledo. Atajó Toledo'. Y se tiraba y se paraba".

"De repente se da vuelta, me mira y saliendo corriendo. Me abraza con fuerza y me dice: 'Pucha, estaba preocupado por usted. Qué bueno verlo bien'. A mí se me cayeron las lágrimas de emoción", añadió.

El ex arquero de la UC y Deportes Temuco, entre otros, relató que abrazó al pequeño. "Le dije que gracias y que ya estoy bien. 'Es que estábamos tan asustados', me decía".

"Eso fue tremendo. No lo esperé nunca. Los niños acá no tienen cancha, hay una plaza y se ponen a jugar a la pelota todas las tardes. El cariño de un niño que nunca me vio jugar. Fue precioso", añadió.

Mira la entrevista acá