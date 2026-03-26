Fue campeón con Colo Colo, administra 3 estaciones de servicio y aborda alza de bencina

Rainer Wirth, ex arquero que tuvo pasos por el Cacique y por Universidad Católica, reconoció que hubo sorpresa en el rubro por el importante aumento en el precio del combustible.

Rainer Wirth fue uno de los arqueros que destacó en el fútbol chileno a comienzos de siglo. Formado en Universidad Católica, el jugador tuvo una importante carrera en la que llegó a ser campeón con Los Cruzados y con Colo Colo.

Alejado de las canchas desde hace varios años, el ex futbolista estudió Ingeniería Comercial y actualmente se dedica a un rubro que cobra relevancia en estos días.

En concreto, el otrora guardameta administra tres bombas de bencina, lo que lo llevó a analizar el importante alza de combustible que comenzó a regir este jueves 26 de marzo.





Rainer Wirth analiza alza de bencina en Chile

En conversación con Radio ADN, Wirth abordó el drástico cambio en los precios y aseguró que ya habían especulaciones con un supuesto aumento.

Consultado sobre si el anuncio del gobierno lo tomó por sorpresa, el ex jugador afirmó comentó fue “un poco menos que un ciudadano común y corriente”.

“Yo estoy en el rubro y estaba en el aire el rumor de que iban a empezar a subir y cerrar esta brecha de la que hablaba el ministro (de Hacienda, Jorge Quiroz)”, agregó.

En ese escenario, el multicampeón con Colo Colo y la UC reconoció: “Pero esto de un día para otro, los 300-500 pesos, no. A todos nos agarró por sorpresa. Ni te cuento cómo están los camiones en las calles tratando de cargar combustible”.

“La escasez de combustibles ya se generó, porque empieza a haber quiebre de stock. Al final los estanques tienen un límite y el cálculo que tú tienes de cuánto combustible tener y cuánto llenar, va en función con lo que tú vendes”, añadió.

Sin embargo, el ex arquero de 40 años recalcó que “no se acabará el combustible en el mundo, va a seguir llegando, pero el combustible está siempre fluyendo al ritmo que lo está demandando el cliente. Entonces se genera este desbalance entre lo que está pidiendo la gente por el miedo colectivo que se está generando y muchos quieren ir a cargar para tratar de ahorrar”.

Tras debutar en La Franja, Wirh pasó por Deportes Temuco, Los Albos, Municipal Iquique, Unión Española, Deportes La Serena y Magallanes, dejando el profesionalismo en 2015.