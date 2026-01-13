 Everton vs Independiente: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Serie Río de La Plata - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Everton vs Independiente: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Serie Río de La Plata

Everton se mide a Independiente en primer amistoso formal del 2026, partido que se disputa en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Martes 13 de enero de 2026 | 15:39

Everton hace su esperado estreno en la Serie Río de La Plata, chocando este martes contra Independiente en un atractivo partido.

Los Ruleteros disputan su primer amistoso formal del 2026, midiendo fuerzas contra el Rojo de Avellaneda que cuenta con los chilenos Lautaro Millán, Felipe Loyola y Luciano Cabral.

El cuadro argentino viene de vencer a Alianza Lima por el mismo torneo, dando vuelta el resultado en un áspero encuentro en el que hubo bastante roce.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Everton vs Independiente?

El partido de Everton ante Independiente, válido por la Serie Río de La Plata, será transmitido en vivo y online por Disney +.

Esta plataforma emitirá el encuentro a través de su aplicación. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Everton e Independiente por Serie Río de La Plata

El compromiso del conjunto de Viña del Mar contra los trasandinos inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 13 de Chile.

El recinto para este cotejo es el Alfredo Víctor Viera de Montevideo, conocido popularmente como Parque Viera.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Sifup se pronuncia por Día de Lucha contra la Depresión y revela importante cifra de futbolistas afectados

“Ya es Cacique”: Colo Colo anuncia a Javier Méndez como su tercer refuerzo del 2026

En medio de negociaciones por Lucas Assadi: Atlético Mineiro responde a graves acusaciones

La sincera reflexión de Octavio Rivero por su pasado en Colo Colo: “Uno dice cosas sin pensar”
Publicidad
Publicidad