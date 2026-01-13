Everton vs Independiente: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Serie Río de La Plata - Chilevisión

Everton se mide a Independiente en primer amistoso formal del 2026, partido que se disputa en el Estadio Parque Viera de Montevideo.
Martes 13 de enero de 2026 | 15:39
Everton hace su esperado estreno en la Serie Río de La Plata, chocando este martes contra Independiente en un atractivo partido.
Los Ruleteros disputan su primer amistoso formal del 2026, midiendo fuerzas contra el Rojo de Avellaneda que cuenta con los chilenos Lautaro Millán, Felipe Loyola y Luciano Cabral.
El cuadro argentino viene de vencer a Alianza Lima por el mismo torneo, dando vuelta el resultado en un áspero encuentro en el que hubo bastante roce.
El partido de Everton ante Independiente, válido por la Serie Río de La Plata, será transmitido en vivo y online por Disney +.
Esta plataforma emitirá el encuentro a través de su aplicación. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.
El compromiso del conjunto de Viña del Mar contra los trasandinos inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 13 de Chile.
El recinto para este cotejo es el Alfredo Víctor Viera de Montevideo, conocido popularmente como Parque Viera.