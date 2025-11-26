Deportes Concepción vs Copiapó: Cómo ver EN VIVO y ONLINE semifinal ida de Liguilla - Chilevisión

Deportes Concepción recibe a Copiapó por la ida de las semifinales de la Liguilla de Ascenso, partido que se disputa ante una multitud en el Estadio Ester Roa.
Deportes Concepción y Copiapó comienzan su tremenda llave por la Liguilla de Ascenso en la Primera B, chocando este miércoles por la semifinal de ida.
Los Lilas quiere pegar primero en este tremendo cruce, llegando con la confianza arriba tras dejar en el camino a Antofagasta de la mano de su gran goleador, Joaquín Larrivey.
Por su parte, El León de Atacama accedió de manera directa a esta instancia al finalizar segundo en la fase regular, apostando a sacar un buen resultado en condición de visitante.
El partido de Deportes Concepción ante Copiapó, válido por la semifinal ida de la Liguilla de Ascenso, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.
Adicionalmente, el crucial compromiso también será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual debes entrar con tu usuario y clave.
El encuentro del conjunto penquista contra los nortinos inicia a las 20:30 horas de este miércoles 26 de noviembre.
El estadio en esta ocasión es el Ester Roa Rebolledo, donde se esperan más de 17 mil hinchas.