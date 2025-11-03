Polémica en la Primera B: Jugador de Copiapó fue formalizado tras duelo vs U. de Concepción - Chilevisión

Jairo Coronel terminó detenido luego del partido por la última fecha del torneo, el que terminó consagrando el retorno del Campanil a la máxima categoría.
Jairo Coronel, futbolista de Deportes Copiapó, fue formalizado este fin de semana tras el caótico final de partido ante Universidad de Concepción por la Primera B.
El Campanil se impuso 3-0 al León de Atacama, triunfo que le permitió ser campeón de la categoría y ascender a la Liga de Primera 2026.
Tras el último tanto de los visitantes, se desató un lío que incluyó empujones y un golpe del jugador uruguayo a Ernesto Llorca, integrante del cuerpo técnico de los estudiantiles, que fue captado por Sabes Deportes.
El charrúa terminó siendo detenido y en las últimas horas fue formalizado, siendo acusado del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios.
Coronel quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, todo esto mientras se desarrolla la investigación fijada en tres meses.
A esta situación se suman las sanciones deportivas que seguramente tendrá el volante de 29 años, quien probablemente no pueda disputar la Liguilla junto a Copiapó.
