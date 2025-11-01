U. de Concepción goleó a Copiapó y se coronó campeón de la Primera B - Chilevisión

Universidad de Concepción consiguió su paso a la primera división tras golear por 3-0 a Deportes Copiapó y consagrarse campeón de la Primera B.

Los dos elencos llegaron a la jornada final empatados con 52 unidades por lo que debían ganar para asegurar su paso a la máxima categoría del fútbol nacional.

El elenco que dirige Cristián Muñoz logró ponerse en ventaja al minuto 30 del primer tiempo, gracias Luis Rojas tras la asistencia de Diego Oyanedel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En la segunda parte mantuvieron el dominio y aumentaron la cuenta 2-0 con el gol de Jeison Fuentealba (59') marca para U. Concepción con asistencia de Mateo Levato.

A los 68', Deportes Copiapó se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Thomas Jones por segunda amarilla.

Universidad de Concepción aprovechó la ventaja y selló el partido con un gol de penal de Ignacio Herrera (88'), tras un acción del portero rival, Julio Fierro.

Un minuto después del 3-0, el encuentro tuvo que ser suspendido debido al ingreso de hinchas de Copiapó tras un gesto de celebración en el gol. Debido al incidente, hubo intervención policial.

Finalmente, el arbitro determinó dar por finalizado el duelo, oficializando el ascenso del Campanil a la Primera División.