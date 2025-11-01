Copiapó vs U. de Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la final de la Primera B - Chilevisión

Este sábado se jugará la última fecha de la Primera B, donde Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se enfrentarán por el título en Atacama.

Ambos equipos llegan igualados en la cima de la tabla, por lo que se tratará de una final directa que además definirá quién tendrá el cupo directo a Primera División. Quien pierda el duelo quedará segundo y clasificará a la semifinal de la liguilla del Ascenso. Por otro lado, si llegan a empatar habrá una nueva final en sede neutral.

Todo esto se podría ver modificado si es que Cobreloa gana su apelación para quedarse con los tres puntos del duelo que tuvieron ante Santiago Morning, donde acusaron al gerente técnico, Esteban Paredes, de dar instrucciones desde la banca.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Copiapó vs U. de Concepción?

El partido de Copiapó vs U. de Concepción será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Copiapó vs U. de Concepción por la Primera B

El duelo entre los posibles campeones se realizará este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.