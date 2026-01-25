Coquimbo vs Universidad Católica hoy: Dónde ver en vivo y online final de la Supercopa 2026 - Chilevisión

La Supercopa de Chile 2026 se define este domingo con el choque entre Coquimbo Unido y Universidad Católica en Viña del Mar. El duelo abre oficialmente la temporada y pone en juego el primer trofeo del año.

El cuadro aurinegro llega como campeón de la Liga de Primera 2025, mientras que la UC clasificó en su calidad de subcampeón. En semifinales, Coquimbo eliminó a Deportes Limache y los Cruzados dejaron en el camino a Huachipato.

El partido pone cara a cara al actual campeón del balompié nacional con una de las instituciones más ganadoras del país. Si el partido termina igualado en el tiempo reglamentario, el título se definirá desde el punto penal.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo vs Universidad Católica?

El partido de Coquimbo Unido ante Universidad Católica, válido por la final de la Supercopa 2026, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá el compromiso de manera online. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación y colocar tu usuario y clave.

Hora del partido de Coquimbo y la UC HOY por la Supercopa 2026

El encuentro del Aurinegro con los curzados comienza a las 19:00 horas de Chile de este domingo 25 de enero, disputándose en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.