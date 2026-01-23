Deportes Concepción vs Montevideo City Torque: Dónde verlo en vivo y online - Chilevisión

Este viernes 23 de enero Deportes Concepción se medirá ante el Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa de Uruguay en un nuevo amistodo de la Serie Río de la Plata 2026.

Es un duelo importante para los lilas, que tuvieron un buen estreno contra Cerro Largo, equipo al que derrotaron 3-1, motivo por el cual el "León de Collao" buscará una nueva victoria en tierras charrúas.

Dónde ver en VIVO el amistoso

El partido será transmitido en vivo por la plataforma Disney+ (solo para sudamérica) a partir de las 22:15 horas.

Para poder verlo debes tener el Plan Premium de Disney, que es la opción más completa y tiene acceso a los contenidos de ESPN.

Después de este compromiso el equipo recién ascendido a la Primera División del fútbol chileno tendrá otro importante desafío, ya que enfrentará a Nacional este sábado 24 en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo (21:00 horas).