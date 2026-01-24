U de Chile vs Universitario de Perú: A qué hora juegan hoy partido en la Noche Crema - Chilevisión

La renovada Universidad de Chile afrontará su primer desafío del año 2026 cuando enfrente hoy en un amistoso a Universitario de Perú en la Noche Crema.

Los dirigidos de Paqui Meneghini, que hace algunos días contaron con la llegada de Juan Martín Lucero, buscarán debutar con el pie derecho en la pretemporada 2026.

A qué hora juegan Universidad de Chile y Universitario de Perú en la Noche Crema

El partido entre los azules y el cuadro peruano dará el puntapié inicial a las 22:45 horas de Chile de este sábado 24 de enero.

El escenario elegido para el inicio del ciclo 2026 para el Bulla será en Estadio Monumental U Marathon de Lima, recinto con capacidad para recibir a 80 mil hinchas.

Cómo ver a Universidad de Chile y Universitario de Perú en la Noche Crema

El partido entre Universidad de Chile y Universitario no podrá verse desde una transmisión desde Chile, pero sí podrá hacerlo vía streaming por señal peruana.

Las señales peruanas que emitirán la Noche Crema serán TV Perú y Canal D del IRTP. Asimismo, el conjunto crema anunció que desde su canal de YouTube también será transmitido el encuentro, pero con previa suscripción pagada.