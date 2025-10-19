Colo Colo vs Coquimbo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Este domingo Coquimbo Unido recibirá en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Colo Colo, con quien se enfrentará en un duelo clave por la fecha 24 del Campeonato Nacional.



El encuentro promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Coquimbo Unido, que viene mostrando un sólido rendimiento como local, buscará aprovechar su condición en casa para seguir sumando y mantenerse en zona de clasificación internacional.

Por su parte, Colo Colo llega con la obligación de ganar para recuperar terreno en la tabla y no perder contacto con los equipos de la parte alta. Los dirigidos por Jorge Almirón se preparan para un duelo exigente ante un rival que históricamente les ha complicado en el norte.

¿Dónde ver el partido EN VIVO de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El encuentro entre Coquimbo Unido y Colo Colo, válido por la fecha 24° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este choque por la Liga de Primera de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

¿A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El duelo se jugará este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.