Coquimbo Unido vs Colo Colo: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Primera

El cuadro pirata y el Cacique se verán cara a cara por una nueva fecha de la Liga de Primera, partido que se juega en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Este domingo Colo Colo regresa a la cancha por la fecha 24 de la Liga de Primera, esta vez para enfrentarse a Coquimbo Unido, quienes estarán de dueños de casa.

Con Javier Correa entre los citados para esta jornada, Fernando Ortiz buscará afianzar el primer lugar en la tabla de posiciones jugando varias cartas sorpresa, y es que además los Albos tendrán la presencia de Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández, quienes llegan tras los amistosos de La Roja.

Por su parte, el cuadro pirata acumula tres derrotas consecutivas en el torneo nacional y se mantiene en el puesto 11 de la tabla de posiciones con 29 puntos. Ahora buscará volver a sumar, aprovechando la localía.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido del conjunto pirata ante el Cacique será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Asimismo, podrás ver el encuentro a través de la plataforma de streaming HBO MAX, en la cual debes ingresar usar usando tu usuario y clave.

Hora de partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera

El duelo de Los Piratas contra el Eterno Campeón está agendado para las 15:00 horas de Chile de este domingo 11 de octubre, disputándose en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El árbitro designado es José Cabrero, mientras que en el VAR estará Rodrigo Carvajal.