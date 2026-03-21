Colo Colo vs Coquimbo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Copa de la Liga

El conjunto de Fernando Ortiz se verá las caras con el vigente campeón del fútbol chileno en la primera fecha del nuevo torneo nacional.

Colo Colo hará su debut en la Copa de la Liga este sábado cuando se enfrente a Coquimbo Unido por la primera fecha del nuevo certamen nacional en el Estadio Monumental.

Los albos, que vienen como líderes exclusivos de la Liga de Primera, buscarán traspasar su buena racha en el inicio de la nueva competencia ante los campeones vigentes del Campeonato Nacional.

Por parte de los piratas, buscan resarcirse de su derrota ante la “U” el fin de semana pasado y comenzar con el pie derecho la Copa de la Liga.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Coquimbo?

El partido de Colo Colo ante Coquimbo Unido, válido por la 1.ª fecha de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este encuentro de manera online para los usuarios que tengan contratada la aplicación.

Hora del partido entre Colo Colo y Coquimbo por Copa de la Liga

El cacique y los piratas saltarán a la cancha del Estadio Monumental este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas, encuentro que será dirigido por Mario Salvo Sepúlveda.

Recordar que el ganador de la Copa de la Liga tendrá garantizada su presencia en la próxima Copa Libertadores al adquirir el cupo de “Chile 3”.