Ilusión Pirata: Coquimbo ya tiene rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los Piratas formarán parte del Grupo B y tendrán como principal desafío a Nacional de Uruguay, además de viejo conocido que superó a O’Higgins en la fase previa.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores determinó que Coquimbo Unido sea parte del Grupo B, donde tendrán como principal desafío el medirse a Nacional de Uruguay.

Los Piratas deberán ir a Montevideo para chocar con el Bolso, quienes el año pasado quedaron últimos y eliminados de este mismo torneo.

Los otros oponentes del Aurinegro serán Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia, lo que enciende el apetito para realizar una buena participación.





El elenco cafetero es un viejo conocido que viene de vencer a O’Higgins en la última fase previa, donde se impusieron con un gol en la agonía.

Cabe recordar que los dos primeros de cada zona clasificarán a los octavos de final, mientras que el tercero irá a la Copa Sudamericana.

Grupo de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Grupo B: