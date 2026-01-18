 Colo Colo vs Alianza Lima: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Serie Río de La Plata - Chilevisión
Colo Colo vs Alianza Lima: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Serie Río de La Plata

Colo Colo afronta un duro desafío ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata, partido que se juega en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Domingo 18 de enero de 2026 | 13:12

Colo Colo salta nuevamente a la cancha por la Serie Río de La Plata, enfrentando este domingo a Alianza Lima en un interesante amistoso.

Tras superar a Olimpia en penales, Los Albos pretenden seguir sumando rodaje de cara al 2026 en el que disputan solamente competencias locales.

Este encuentro marca el cruce con un viejo conocido. Se trata de Pablo Guede, ex entrenador del Popular que ahora dirige a los Blanquiazules.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Alianza Lima?

El partido de Colo Colo ante Alianza Lima será transmitido en vivo por Disney +, plataforma que emitirá el cotejo de manera online.

Para poder ver el duelo por la Serie Río de La Plata, tienes que ingresar a la aplicación y estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Colo Colo y Alianza Lima por la Serie Río de La Plata

El compromiso del Cacique contra el cuadro peruano inicia a las 21:00 horas de Chile de este domingo 18 de enero.

El estadio para el gran cruce es el Parque Viera de Montevideo, recinto en el que se espera una importante presencia de público.

