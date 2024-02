Continúan las repercusiones por los graves incidentes que se dieron en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato. Ahora, el que volvió a hablar fue Arturo Vidal, quien apuntó contra Jaime Pizarro, ministro del Deporte.

Todo comenzó luego de que el King criticara la suspensión del cotejo del pasado domingo a falta de diez minutos, asegurando ante la prensa que "en otros lados hay cosas peores y siguen jugando".

Consultado por estas palabras, el secretario de Estado llamó a condenar la violencia y recalcó que en el Estadio Nacional hubo "fuego y daños a la infraestructura".

Arturo Vidal se lanza contra Jaime Pizarro: "Ministro del cahuín"

Transcurridas algunas horas, Vidal se refirió nuevamente a la situación en una transmisión de Twitch, donde le respondió a un seguidor que trató a Pizarro de "ministro del cahuín".

Ante esto, Vidal contestó: "ministro del cahuín, por favor. Se quiere meter en la conversación. No te metas. Tienes que hacer.... Eres el ministro del Deporte. Se mete en lo que dije yo. Debe ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho".

"Qué lata, porque es una buena persona. No tengo nada con él, lo he saludado bien, pero cuando se meten conmigo no va eso, no va", agregó.

El ex Barcelona aprovechó la instancia para insistir en que "yo hablé como jugador y con lo que vi en el partido. Claramente me molestó que terminara el partido porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada".

"Ellos (los árbitros) dieron el pie de que comenzada el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿Por qué lo paran? Eso no más dije", añadió.