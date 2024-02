A casi tres semanas de haber concretado su regreso a Colo Colo, Arturo Vidal reconoció que estuvo a nada de recalar en Boca Juniors.

En diálogo con Directv, el King se refirió al interés de los Xeneizes y del América de Cali, otro de los clubes que luchó por ficharlo.

Consultado sobre qué tan cerca estuvo de ir a Boca, el volante de 36 años confesó: "Muy cerca. Demasiado. La otra vez, antes de Flamengo (a mediados del 2022), estuve a nada. Ahora también, estuve muy cerca, pero mi decisión y mi objetivo era volver a casa".

De hecho, el ídolo albo reconoció que habló "muchas veces" con Juan Román Riquelme, presidente del multicampeón argentino. "Eso es una cosa, pero después hay que sentarse y hablar muchas cosas, no es sólo un llamado", dijo.

"Mi objetivo era venir a Colo Colo. Estaba libre, podía decidir tranquilamente y decidí volver a casa, a estar con mi gente y disfrutar el fútbol con esta camiseta. Quiero ganar muchos títulos", agregó.

Arturo Vidal y el interés del América de Cali: "Me dejó muy prendido"

Acerca del deseo del América de Cali por quedarse con sus servicios, Vidal sostuvo que "me encantó su forma de hablar conmigo. El cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo".

"Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta. Yo soy así y eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Si no hubiese sido Colo Colo, hubiese sido el América", sentenció.