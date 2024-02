Arturo Vidal, volante de Colo Colo, lamentó los incidentes que mancharon la final de la Supercopa, duelo que los albos le estaban ganando 2-0 a Huachipato.

El encuentro fue suspendido a falta de poco más de diez minutos de cumplirse el tiempo reglamentario debido a incidentes en el sector norte del Estadio Nacional, donde desconocidos provocaron daños al Memorial hacia los Detenidos Desaparecidos.

Antes de aquello, hubo otros momentos de tensión que llevaron a los propios jugadores a pedir calma para que el duelo siga disputándose.

El descargo de Arturo Vidal: " En otros lados hay cosas peores y siguen jugando"

Luego de esto, Vidal analizó la situación y calificó todo de "lamentable. Creo que la violencia no le puede ganar al fútbol. Era innecesario terminar el partido faltando 13 minutos".

"Da mucha rabia, claramente estas cosas echan a perder el fútbol, pero creo que hay que analizar bien qué pasó. Esto no puede seguir ensuciando al fútbol", agregó en diálogo con la prensa.

El King, que marcó un gol en el suspendido cotejo, insistió en que "no puede ser tan graves estas cosas acá en nuestro país. En otros lados hay cosas peores y siguen jugando, eso molesta mucho y nos dejó muy triste porque queríamos ser campeones".

"Estábamos haciendo un gran partido, nos estábamos quedando con el título y terminar así es muy feo. Ojalá esto se juegue mañana (lunes), que la ANFP se haga cargo porque nosotros queremos ser campeones en cancha", añadió.

El ex Barcelona recalcó que estas cosas "pasa en todos lados, no es sólo el fútbol chileno. Pero en otros lados hay otras medidas que acá no las aprenden, sino que se lavan las manos y quieren parar los partidos, seguir ensuciando el fútbol. Creo que hay que ser responsables en estas cosas".