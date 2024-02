Supercopa Chile 2024: Partido entre Colo Colo y Huachipato terminó suspendido - Chilevisión

El encuentro comenzó con polémicas, luego que un grupo de hinchas realizaran desórdenes a solo segundos del pitazo inicial.

La situación no mejoró con el tiempo, dado que en medio del minuto de silencio que se realizó por el fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera, la hinchada presente en el estadio abucheó al ex mandantario con cánticos e insultos.

🇨🇱 La gente de Colo Colo cantando contra el ex-presidente Sebastián Piñera, fallecido recientemente



"Piñera ctm, asesino igual que Pinochet" pic.twitter.com/JAHo8yhKMJ — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) February 12, 2024

Finalmente, el partido pudo ver el amanecer con un Colo Colo en lo deportivo, muy incisivo, buscando llevarse el partido.

La situación no fue muy favorable para Huachipato, que en el minuto 3' reveló la primera amarilla del match, con una amonestación a Cris Martínez.

El cuadro albo perseveró, y en el minuto 11' los abrazos comenzaron con un golazo de la "Joya" Carlos Palacios, gracias a una espectacular asistencia de Esteban Pavez.

El gol de Carlos Palacios para el 1-0 del Cacique sobre Huachipato 🏆



pic.twitter.com/OG6edWqdJC — Colo-Colo (@ColoColo) February 11, 2024

La desigualdad aumentó en el minuto 22', cuando Arturo Vidal, tras 17 años fuera del país, le entregó la segunda diana al Cacique con un penal.

Arturo Vidal y su primer gol en Colo-Colo tras su regreso a casa ⚽️👑



pic.twitter.com/G7zj6NjQx9 — Colo-Colo (@ColoColo) February 11, 2024

El primer tiempo concluyó y ambos equipos se fueron a las duchas con un 2 a 0 a favor de Colo Colo.

Incidentes en el entretiempo

El entretimepo no estuvo exento de interrupciones, dado que un grupo de hinchas generó incidentes tras el retiro de un lienzo.

El partido tuvo que suspenderse por unos minutos, sin embargo, pudo reanudarse.

Estuve en el Estadio, el partido debió suspenderse en el entretiempo. Basta de estos delincuentes. pic.twitter.com/89DaD8048U — Yerko Salgado (@SalgadoYerko) February 12, 2024

Segundo tiempo para el olvido

En medio del tiempo complementario, tanto Colo Colo como Huachipato intentaron llegar al arco rival respectivamente, con una que otra ocasión que pudo acercarlos al gol.

El encuentro se estaba desarrollando de manera fluída, sin embargo, en el minuto 77' una nueva interrupción obligó al árbitro, José Cabero, a suspender el partido.

Se trataba de otra invasión de hinchas a la cancha. En esta ocasión, quien fue a dialogar con ellos fue Arturo Vidal, donde logró una especie de "acuerdo".

La conversación no habría sido respetada por quienes provocaron los incidentes, los que se mantuvieron en el lugar. Por este motivo muchas familias optaron por retirarse del recinto deportivo.

Finalmente, las autoridades tomaron la decisión de suspender completamente el partido, pidiendo las disculpas correspondientes por altoparlante a todos los asistentes.

Los desmanes continuaron, a tal punto de provocar un incendio en el memorial de los Derechos Humanos que está ubicado en el establecimiento.

Nuevamente sonó el altoparlante, esta vez invitando a las familias y público a evacuar el Estadio Nacional para no poner en peligro sus vidas.

Una vergüenza la Garra Blanca quemando parte del Estadio Nacional, mal ahí. Lo bueno, el memorial a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos está intacto. Cabros, el día de la corneta volverán las familias a la cancha. pic.twitter.com/brqKzUqsYH — Carlos. (@PaisEsponja) February 12, 2024

Por otra parte, los jugadores tuvieron que abandonar el campo, esperando a una nueva decisión por parte de la ANFP, la directiva de Colo Colo y sus pares de Huachipato.