Con hierro original de la Torre Eiffel: Así son las medallas de los Juegos Olímpicos París 2024 - Chilevisión

A menos de seis meses de que arranquen los Juegos Olímpicos París 2024, este jueves se dieron a conocer las medallas que obtendrán los atletas.

La organización asombró al mundo al mostrar que las preseas contarán nada menos que con un hierro original de la Torre Eiffel, uno de los emblemas más importantes de Francia.

El detalle estará al reverso de las medallas de oro, plata y bronce, tanto de los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos.

Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024, señaló que se buscó hacer algo "único y singular", optando por colocar parte de lo que denominó como "la joya de la corona francesa".

El ex atleta galó comentó al sitio oficial de la cita de los anillos que el objetivo es "inspirar" a todos los deportistas, quienes lucharán incansablemente por conseguir una y quedar en la historia del deporte. Unique symbol of a dream coming true.

The ultimate reward for a victory or a podium finish!

They carry in their hearts an actual fragment of the Eiffel Tower.

Juegos Olímpicos París 2024: Cuándo comienzan y dónde ver

Los Juegos Olímpicos París 2024 comienzan oficialmente el viernes 26 de julio con la gran ceremonia de inauguración, cerrando todo el domingo 11 de agosto.

El evento más importante del mundo del deporte lo podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.